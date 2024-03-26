كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن كيفية سداد الاشتراكات التأمينية للإعارات، وآليات الدفع بالعملات الأجنبية خلال العمل في الخارج.

أداء الاشتراكات عن مدد الإعارة

وتنص المادة 91 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على أنه يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج في المواعيد الدورية المحددة، لأداء الاشتراکات بافتراض عدم قیامه بالإعارة أو الإجازة.

ويكون أداء الاشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعرا بالبنك المركزي المصري، كما يكون أداء الاشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل مصر بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزي، أو ما يعادلها بالعملة المصرية.

آليات سداد الاشتراكات التأمينية

ويكون السداد بإحدى الطرق الآتية:

1- الإيداع لدى البنك بحساب الهيئة بموجب إذن توريد صادر من الهيئة.

2- التحويلات المصرفية أو الإلكترونية.

3- شبكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع.

4- الكروت الائتمانية.

ويلتزم المؤمن عليه في حالة تأخره في السداد بأداء مبلغ إضافي، وفقا للنسبة المحددة بالمادة 21 من هذه اللائحة عن مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.