هل الحمل المستكن له نصيب في معاش المتوفي؟.. التأمينات تجيب

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من المُستحقين للمعاش للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ومن بين ذلك هناك تساؤل حول هل الحمل المستكن له نصيب من عدمه في المعاش؟.

هل الحمل المستكن له نصيب في معاش المتوفي؟

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» من خلال حديثها مع خبير قانوني هل الحمل المستكن «أي حينما تكون المرأة حامل ولم تضع مولودها»، له نصيب في معاش المتوفي.

وقال محمد عبدالحميد الصادق، المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن المادة 263 تنص على أنه يتم توزيع المعاش على فئات المستحقين الذين تتوفر في شأنهم شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا للنسب الواردة في الجدول رقم 7 المرافق للقانون.

يعاد توزيع المعاش عند انفصاله حيًا

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه عند توزيع المعاش في تاريخ وفاة الشخص المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا يقدر نصيب للحمل المستكن، وعند انفصاله حيًا يعاد توزيع المعاش باعتباره أحد المستحقين اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ انفصاله حيا.