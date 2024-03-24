«التأمينات» تستعد لصرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة.. اعرف الموعد

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبكير موعد الصرف، ليكون في شهر مارس الجاري بدلًا من يونيو.

زيادة معاشات شهر أبريل 2024

ويصرف11 مليون شخص مستفيد من المعاشات، زيادة معاشات شهر أبريل 2024 من خلال منافذ الصرف الآتية:

1- منافذ فوري وبنك ناصر الاجتماعي.

2- المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

3- مكاتب البريد المصري بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

4- ماكينات الصرافة الآلية الـ«ATM» بموجب فيزا كارت المعاش.

ويصرف المعاشات بالزيادة المقررة للمستفيدين والتي تبلغ قيمتها 15% كحد أقصى، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019، فضلًا عن أنه من المقرر أن يصرف المعاشات في شهر يوليو بالزيادة المقررة، وفقًا لنص القانون ولكن نظرًا للظروف الاقتصادية جرى تبكير موعد الصرف.