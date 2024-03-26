مستشار الرئيس للشؤون الصحية: مصر منارة طبية للعالم العربي وإفريقيا

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، محمد عوض تاج الدين، أن مصر تتمتع بمكانة تاريخية مميزة كمركز إقليمي للرعاية الطبية، إذ كانت ولا تزال ملجأ وقبلة لتلقي العلاج والجراحات الدقيقة من دول عربية وإفريقية عديدة.

وخلال فيديو جرى نشره على منصات التواصل الاجتماعي الخاص بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أضاف عوض أن السياحة العلاجية تعني لجوء المريض لبلد آخر لأسباب متعددة، منها توفر كوادر بشرية ومؤسسات علاجية، رغم أن المريض يأخذ الرعاية الصحية في بلده، لكنه يحتاج إلى نوع من الاستشارة الطبية في بعض الجراحات المتقدمة.

تقدم في قدرات المؤسسات الطبية

وأوضح أن هناك تقدما في قدرات المؤسسات الطبية المصرية، سواء حكومة أو مستشفيات جامعية أو قطاع خاص أو عيادات علاجية، فجميعها خدمات كبيرة بمستوى رفيع للمواطنين، وطالبي العلاج في مصر، مشيرا إلى ارتفاع حجم الإنفاق العالمي على السياحة العلاجية، ومتوقع أن يصل إلى الضعف خلال السنوات المقبلة.

مصر تمتلك خبرات بشرية عميقة

وأشار عوض إلى نصيب مصر من نفقات العلاج أكثر دول أخرى، كما أن وضع النظام الصحي العلاجي الاستشفائي للقادمين للعلاج من خارج مصر مؤسسي وواضح، بجانب تكلفة الرعاية الصحية، ومصر تملك خبرات بشرية عميقة.