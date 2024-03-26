انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في مصر.. كم يبلغ عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في مصر انخفاضا ملحوظا، من ضمنها عيار 21 الذي يعتبر العيار الأكثر انتشارا بين المواطنين، والذي سجل تراجعا بقيمة 20 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، وسجل الآن 3520 جنيها، غير شاملة سعر الضريبة وسعر المصنعية، بانخفاض قيمته 22 جنيها في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو3080 جنيها، غير شاملة سعر الضريبة وسعر المصنعية، بانخفاض قيمته 20 جنيها في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء وسجل الآن 2640 جنيها، غير شاملة سعر الضريبة وسعر المصنعية، بانخفاض قيمته 17 جنيها في الجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24 ألفا و640 جنيها، غير شامل سعر الضريبة وسعر المصنعية، بانخفاض قيمته 160 جنيها.