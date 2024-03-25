سعر الذهب عالميا يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق

استقر سهر الذهب عالميًا بالقرب من 2175 دولارًا يوم الاثنين، إذ جرى تداوله بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2185 دولارًا المسجل في 20 مارس، مدعومًا بتوقعات أقوى بتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الأسبوع الماضي، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، مما يزيد من جاذبية السبائك.

سعر الذهب عالميًا

ويتوقع المستثمرون حاليًا احتمالًا يزيد عن 70% لخفض سعر الفائدة في يونيو مقارنة بنسبة 55% التي شهدناها قبل الاجتماع، بالإضافة إلى ذلك، يظل الذهب كأصل ملاذ آمن مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية الساخنة في روسيا والشرق الأوسط.

توقعات سعر الذهب عالميًا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2222.49 دولار في مارس 2024.

وارتفع سعر الذهب 109.94 دولارًا للأوقية، أو 5.33% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD)، الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2221.72 دولار أمريكي/ للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 2289.03 دولار خلال 12 شهرًا.