هل حان وقت شراء المعدن الأصفر؟.. شعبة الذهب تكشف توقعاتها وتقدم نصائح حاسمة

كشف عمرو المغربي، عضو الشعبة العامة للمجوهرات والذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، عن حال الذهب هذه الفترة، وهل حان وقت الشراء أم لا؟

وذكر «المغربي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من قبل شهر رمضان بأسبوع، كان هناك حالة من الرواج في سوق الذهب، وطلبًا كبيرًا على المشغولات الذهبية، مشيرًا إلى أن هذه الحالة لا تزال مستمرة خلال الفترة الحالية، إذ أن الطلب على المشغولات الذهبية أكثر من السبائك.

تفاصيل سوق الذهب الفترة الحالية

وأضاف عضو شعبة الذهب، أن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار في أسعار الذهب، إذ أن الارتفاع أو الانخفاض تكون بسيطة، مع تغيرات سعر البورصة والعرض والطلب في السوق المحلي: «بنتكلم في 50 و100 جنيه ارتفاع أو انخفاض، يعني دلوقتي ممكن نلاقي الدهب بيقعد أربع أيام في نفس الرينج».

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

وعن هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟، رد «المغربي»، أن هذه الفترة مناسبة لشراء الذهب، نظرًا لاستقرار الأسعار، وأن هناك إقبالا على شراء الشبكة.

ونصح عضو شعبة الذهب، أن الاستثمار في الذهب يكون على المدى البعيد، لذا من يمتلك فائض من المال يمكنه شراء الذهب، موضحًا أنه لا يفضل بيع الذهب إلا عند الضرورة.