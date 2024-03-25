سعر الذهب الآن في مصر.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهد سعر الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية استقرارًا ملحوظًا، إذ أن جاء سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في الصاغة بـ3100 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، وهو نفس السعر في بداية التعاملات الصباحية.

وعن سعر الذهب الآن في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الموافق الإثنين 25-3-2024 في الصاغة، نرصده في السطور التالية لجميع الأعيرة والجنيه الذهب، بحسب بورصة الذهب، وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار24 الأكثر نقاءً، 3542.8 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18، جاء بـ 2657.1 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14، إلى 2072.5 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب الآن، جاء بـ 24800 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.