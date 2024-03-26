أسرع طرقة لعمل كيك القهوة بعد الإفطار.. تكفي 12 فردا

الكيك بالقهوة من الحلويات الخفيفة التي يُمكن تناولها بعد الإفطار في رمضان مع كوب الشاي أو النسكافيه، وهي تُعتبر من أشهر الحلوى اللذيذة التي يُمكن للأمهات تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

ونستعرض في التقرير التالي، طريقة عمل كيك القهوة بمكونات متوفرة في المنزل تكفي 12 فردا، وفي وقت لا يتخطي 30 دقيقة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الأيد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة، كالتالي:

مقادير ومكونات كيك القهوة

2 كوب دقيق أبيض.

رشة ملح.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعة كبيرة قهوة سريعة التحضير (نسكافيه).

1 كوب سكر بودرة.

1/2 كوب سمنة.

3 بيضة.

2 كيس فانيليا.

1 كوب لبن.

مقادير صوص التزيين

كوب شوكولاتة مبشورة.

1 ملعقة كبيرة نسكافية.

1/2 كوب كريمة لباني.

طريقة تحضير كيك القهوة

اشعلي الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ضعي الدقيق في بولة مناسبة وضيفي عليه البيكنج بودر ورشة الملح وقلبيهم مع بعض.

ضعي اللبن مع السكر البودرة والبيض والفانيليا والقهوة والسمنة في الخلاط، واخلطيهم جيدًا مع بعض حتى تذوب كل المكونات مع بعضها.

ضعي خليط السوائل فوق الدقيق مع التقليب حتى تمتزج المكونات وتُصبح ناعمة جدا.

جهزي صينية وادهنيها بالسمنة مع تبطينها بالدقيق، ثم صبي خليط الكيكة في الصينية.