طريقة عمل الكب كيك في المنزل.. حلوى رمضانية سهلة وسريعة

يُعد الكب كيك من الحلويات الرمضانية المفضلة لدى الكثيرين، فهو سهل التحضير وسريع ولا يتطلب عمله الكثير من المكونات، ويُمكن تحضيره بنكهات مختلفة تناسب جميع الأذواق؛ ويزيد الإقبال على عمل الكب كيك في شهر رمضان الكريم لضمه إلى مائدة الإفطار، ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل الكب كيك في المنزل.

مكونات الكب كيك

يحتاج عمل الكب كيك في المنزل إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

1 كوب دقيق.

1/2 كوب سكر.

1/4 كوب مسحوق الكاكاو «اختياري».

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 كوب حليب.

1/4 كوب زيت نباتي.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل الكب كيك

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. ادهني قوالب الكب كيك بالزبدة أو استخدمي قوالب ورقية. في وعاء كبير، اخفقي الدقيق والسكر ومسحوق الكاكاو «إن استخدمته» والبيكنج باودر والملح. في وعاء آخر، اخفقي الحليب والزيت والبيض والفانيليا. أضيفي خليط الحليب إلى خليط الدقيق واخلطيهم حتى يصبح المزيج متجانسًا. وزعي الخليط على قوالب الكب كيك حتى يصبح ثلثيها ممتلئًا. اخبزي الكب كيك لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، أو حتى يخرج عود أسنان نظيفًا عند إدخاله في وسط الكب كيك. اتركي الكب كيك ليبرد قبل تزيينه.

تزيين الكب كيك

يمكنك تزيين الكب كيك بالطريقة التي تفضلينها، مثل رشّها بالسكر الناعم أو الكريمة أو كريمة الزبدة أو الفواكه أو الشوكولاتة.

يُمكنك أيضًا استخدام قوالب الكب كيك المزينة بأشكال مختلفة.

نصائح عامة عند عمل الكب كيك

هناك بعض النصائح التي يجب الانتباه لها عند عمل الكب كيك للحصول على أفضل طعم، منها: