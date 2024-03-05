أسرع طريقة لعمل كيك التمر.. مضمونة وأحلى من الجاهزة

قبل حلول شهر رمضان تفضل الأمهات الحصول على وصفات جديدة لعمل حلوي جديدة لكسر الملل والروتين، وتعد كيكة التمر من الحلوى الغنية بالمواد الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة، لأنها تحتوي على التمر المليء بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، وفيما يلي تقدم لكم «الوطن» طريقة عمل كيكة التمر لإعدادها لأطفالك، بحسب طريقة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها على قناة CBC سفرة.

طريقة عمل كيكة التمر

المكونات:

- 2 كوب من الدقيق.

- كوب من التمر منزوع النوى.

- كمية مناسبة من الزبيب.

- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

- نصف ملعقة صغيرة من البيكربونات.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- كوب من السكر الناعم.

- ربع كوب من الزبدة المذابة.

- 2 بيضة.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- كوب من الماء المغلي.

خطوات عمل كيكة التمر

- الخطوة الأولى: لعمل كيكة التمر قومي بتحضير خليط التمر والزبيب في إناء متوسط الحجم.

- الخطوة الثانية: امزجي الزبيب بالماء واغليهما على نار متوسطة لمدة 5 دقائق وارفعهما من على النار.

- الخطوة الثالثة: قومي بإضافة التمر والبيكربونات، وقلبيهم جيدًا واتركهم جانبًا، أضفي الزبدة والسكر وقومي خفقهما معًا، في هذه المرحلة قويم بإضافة البيض مع الخفق وبعدها الفانيليا واخفقهم جيدًا.

- الخطوة الرابعة: قومي بإضافة الدقيق والملح، وأضيفي التمر والزبيب، واخفقهم بشكل جيد.

الخطوة الأخيرة: اسكبي الخليط في الصينية المدهونة بالزيت من جميع الجوانب رشي دقيق عليها، وللتسوية سخني الفرن من قبلها على درجة حرارة 180 مئوية، واخبزيها لمدة 45 دقيقة.

كما أنه بإمكانك وضع صوص الكراميل لتزينها، وخلال السطر التالية نوضح طريقة عمله.

طريقة تحضير صوص الكراميل

- نصف كوب من الزبدة مذابة.

- نصف كوب سكر أبيض.

- نصف كوب كريمة.

- كمية مكسرات حسب رغبتك.

- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير الصوص

1- ضيفي في وعاء السكر الأبيض على نار متوسطة، وأتركيه على النار حتى يذوب.

2- في هذه المرحلة نضيف إليه الزبدة وتقلب بشكل جيد، يضاف إليهم الكريمة والفانيليا وقلبيها حتى نحصل على لون ذهبي فاتح للصوص، أرفعي الخليط من النار، وأضفيه على وجه الكيك.