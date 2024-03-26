احذر من عدم دفع تأميناتك خلال فترة الإجازة بدون مرتب.. لماذا؟

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددا من الضوابط للأشخاص المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وذلك بالنسبة للإجازات دون مرتب وطريقة دفع التأمينات، ولكن إذا لم يلتزم المؤمن عليه بدفع مبلغ التأمينات المُستحق تتخذ التأمينات ضده إجراءات يتم تطبيقها عليها وفقًا لنص القانون.

سداد الاشتراكات المستحقة عليه

ونصت المادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على أنه في حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة الخاصة حتى تاريخ عودته إلى العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيلها بجانب المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقًا للجدول رقم 4 المرافق.

قيمة القسط

وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه في أول الشهر التالي لتاريخ العودة إلى العمل أو الشهر التالي، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للهيئة في المواعيد الدورية اعتبارًا من أجر الشهر التالي لتاريخ العودة إلى العمل أو إبداء الرغبة حسب الأحوال.

وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ مع مراعاة أحكام المادة 71 من هذه اللائحة بإحدى طرق السداد الآتية:

1- الخصم من إجمالي أجر المؤمن عليه في حدود الربع وفي حالة انتهاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية.

2- التقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الهيئة.