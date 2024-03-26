استقرار سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في مصر.. وانخفاض الأسمنت

شهد سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في مصر، حالة من الاستقرار النسبي بمختلف المصانع والشركات، إذ يتابع قطاع كبير من التجار والمواطنين أسعار الحديد بشكل يومي للتعرف على مستجداتها، إذ يدخل في مكونات البناء..

سعر طن الحديد اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم في مصر، وفقاً للتحديث الأخير الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء، 49071 جنيهاً للطن، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء، 50719 جنيهاً للطن، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

جاءت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء، عالمياً، حسب آخر تحديث من جانب بوابة الأسعار، كالتالي:

- متوسط سعر طن الحديد الخام: 113 دولار.

- متوسط سعر طن البليت: 507 دولار.

- متوسط سعر طن حديد التسليح: 529 دولار.

سعر الأسمنت اليوم

حددت بوابة الأسعار المحلية، سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء، إذ سجل الأسمنت الرمادي اليوم 2337 جنيهاً للطن «سعر بيع للمستهلك»، بانخفاض 43 جنيهاً.