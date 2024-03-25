3 شركات تعلن تخفيض أسعار الحديد.. كم يبلغ الآن في الأسواق؟

أعلنت بعض المصانع المنتجة للحديد في مصر اليوم الاثنين 25-3-2024 خفض أسعارالحديد بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف جنيه للطن الواحد، وتطبق التسعيرة الجديدة بدءًا من اليوم.

وترصد «الوطن» أسعار الحديد داخل الأسوق وفقًا لما أعلنته المصانع المنتجة للحديد في مصر.

وقرّرمصنع المراكبي للصلب خفض أسعار الحديد في مصر، بأكثر من 2500 جنيه للطن، لتطبيق الأسعار بداية من اليوم، وفقًا لما قاله عبدالخالق فرحات، رئيس شركة نيو دلتا لتجارة الحديد.

أسعار الحديد

وأكد فرحات، في تصريحات صحفية، أنّ مصنع المراكبي للصلب، أخطر وكلاءه بما يفيد بخفض أسعار الحديد في مصر خلال شهر مارس؛ ليتراجع سعر الطن إلى نحو 43 ألفا و500 جنيه، تسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد في مصر

وتختلف أسعار الحديد في مصر الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلَنة من مصانع إنتاج الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

مصنع الجيوشي للصلب

أعلن أيضًا مصنع الجيوشي للصلب خفض أسعار الحديد في مصر بواقع 3500 جنيه للطن، ليسجل مستويات 42 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ومن المتوقع خفض باقي المصنع لسعر الحديد في مصر، وسط استمرارحركة البيع والشراء، ومواصلة الحديد هبوطها الملحوظ.

حجم إنتاج مصر من حديد التسليح

ويصل حجم إنتاج مصر من حديد التسليح إلى نحو 7.9 مليون طن، ونحو 4.5 مليون طن من البيليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بيليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

وتراجع سعر طن حديد عز إلى 3 آلاف جنيه للطن الواحد، ليسجل سعر طن الحديد اليوم الاثنين 46 ألفا و400 جنيه، مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي 49 ألفًا و430 جنيهًا.

سعر طن الحديد

- سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الاثنين 42 ألفًا و600 جنيه.

- بلغ سعر حديد عز سجل نحو 46 ألفا و400 جنيه.

- جاء سعر طن حديد المصريين، 45 ألفا و800 جنيه للمستهلك.

- ورد سعر طن حديد مصر ستیل سجل 45 ألفا و100 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الكومي سجل 42 ألف جنيه..

- سعر طن حديد المراكبي سجل 42 ألفًا و300 جنيه.

- وبلغ سعر طن حديد عطية سجل 42 ألفا و100 جنيه.

- بينما بلغ سعر طن حديد العشري سجل 42 ألفا و100 جنيه.