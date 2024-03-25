بتراجع يصل 5 آلاف جنيه.. أسعار الحديد اليوم للمستهلك

أعلنت شركات ومصانع الحديد تراجع أسعار الحديد بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه للطن الواحد، إذ سجلت أسعار الحديد اليوم الاثنين 25-3-2024 نحو 42 ألفًا و500 للحديد الاستثماري، بحسب الأسعار المعلنة من مصانع الحديد للمستهلك اليوم الاثنين 25-3-2024.

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الاثنين 25-3-2024 في مصر، بحسب الأسعار المعلنة من المصانع والشركات للمستهلك، وهي:

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم تراجعا بقيمة 5 آلاف جنيه للطن الواحد، حيث سجل اليوم 42 ألفًا و500 جنيه.

سعر حديد عز

وصل تراجع سعر طن حديد عز إلى 3 آلاف جنيه للطن الواحد، ليسجل سعر طن الحديد اليوم الاثنين 46 ألفا و300 جنيه، مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي 49 ألفًا و430 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد في الشركات الأخرى، كالتالي:

- سعر طن حديد المصريين، 45 ألفا و700 جنيه للمستهلك

- سعر طن حديد مصر ستیل 45 ألفا و200 جنيه

- سعر طن حديد الكومي 42 ألفًا و100 جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي 42 ألفًا و200 جنيه.

- سعر طن حديد عطية سجل 42 ألفا و200 جنيه.

- سعر طن حديد العشري 42 ألفا و200 جنيه.

أسعار الحديد العالمية اليوم

وسجّل سعر حديد التسليح عالميًا اليوم، 540 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 510 دولارات للطن.