تراجع أسعار الحديد اليوم.. الطن يخسر 5 آلاف جنيه من قيمته

يشهد سوق الحديد تطورًا جديدًا، إذ تراجعت أسعار الحديد اليوم قرابة 5 آلاف جنيه في الطن، مسجلا نحو 42 ألف جنيه للمستهلك خلال التعاملات الصباحية بالنسبة للحديد الاستثماري والجارحي والمراكبي والعشري والكومي وعطية وبيانكو مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

تراجع كبير في أسعار الحديد

كما تراجع حديد عز وبشاي والمصريين قرابة 3 آلاف جنيه للطن، إذ سجلت أسعار الحديد اليوم نحو 46 ألف جنيه، وهي أسعار البيع للمستهلك مقارنة بما كانت الأسعار عليه الأسعار الأسبوع الماضي 49 ألف جنيه، بحسب الأسعار المعلنة من المصانع والشركات للمستهلك.

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأحد 24-3-2024 في مصر، بحسب الأسعار المعلنة من المصانع والشركات للمستهلك وهي كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري

شهد سعر الحديد الاستثماري اليوم تراجعا بقيمة 5 آلاف جنيه للطن الواحد، إذ سجل اليوم 42 ألفًا و600 جنيه.

سعر حديد عز

وسجل سعر طن حديد عزانخفاضا كبيرا وصل إلى 3 ألاف جنيه للطن الواحد، ليسجل سعر طن الحديد اليوم الأحد مبلغ الـ 46 ألفا و400 جنيه مقارنة بما كانت عليه الأسعار الإسبوع الماضي 49 ألفًا و430 جنيهًا.

وجاءت أسعار الحديد في الشركات الأخرى، كالتالي:

- سعر طن حديد المصريين 45 ألفا و800 جنيه للمستهلك.

- سعر طن حديد مصر ستیل 45 ألفا و100 جنيه.

- سعر طن حديد الكومي 42 ألف جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي، سجل 42 ألفًا و300 جنيه.

- سعر طن حديد عطية، 42 ألفا و100 جنيه.

- سعر طن حديد العشري، سجل 42 ألفا و100 جنيه.

أسعار الحديد العالمية اليوم

وبلغ متوسط سعر حديد التسليح عالميًا اليوم، 540 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 510 دولارات للطن.