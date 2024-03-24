أكثر من 1500 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الحديد اليوم الأحد 24-3-2024

تراجع سعر طن الحديد اليوم الأحد 24-3-2024 في مختلف الأسواق، حيث جاء ذلك الانخفاض ضمن سلسلة من التراجعات التي يشهدها الحديد خلال الأيام القليلة الماضية، كما ويهتم قطاع كبير من المواطنين والتجار بمتابعة أسعار مواد البناء التي تتغير بشكل يومي.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الأحد في مصر، حسبما أعلنه آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

شهد سعر الحديد الاستثماري اليوم تراجعاً بقيمة 1576 جنيه للطن الواحد، حيث سجل اليوم 47 ألفا و500 جنيه للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك» بانخفاض وصلت نسبته لـ 3.21%.

سعر حديد عز

وشهد سعر طن حديد عز كذلك انخفاضا سعريا كبيرا وصل لـ 1298 جنيها من سعر الطن الواحد، ليسجل سعر طن الحديد اليوم الأحد مبلغ الـ 49 ألفا و14 جنيه للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك» بانخفاض وصلت نسبته لـ 2.58%.

وجاءت أسعار الحديد في الشركات الأخرى، كالتالي:

- سعر طن حديد المصريين، 47 ألفا و500 جنيه، تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد مصر ستیل، 49 ألفا و750 جنيها.

- سعر طن حديد الكومي، 47 ألف جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي، سجل 47 ألف جنيه.

- سعر طن حديد عطية، 47 ألفا و500 جنيه.

- سعر طن حديد العشري، سجل 47 ألفا و500 جنيه.

أسعار الحديد العالمية اليوم وبلغ متوسط سعر حديد التسليح عالميًا اليوم، 544 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 515 دولارا للطن.