«حرمان من الدعم».. عقوبات تنتظر صاحب المبنى المخالف غير المتقدم بطلب التصالح

تناول قانون التصالح في مخالفات البناء العديد من الأمور المتعلقة بمسألة مخالفات البناء، بما في ذلك شروط التصالح، وتقنين أوضاع تلك المباني، وعقوبة عدم التصالح.

ما هي عقوبة مخالفات البناء؟

ووفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها، وتحديدا في المادة رقم 10، هناك بعض العقوبات التي تطبق على المواطن في حال عدم تقدمه بطلب تصالح للمباني المخالفة، ويأتي ذلك بهدف تقنين أوضاع البنيان الخالفة.

وهناك عقوبات تطبق على المواطن حال عدم تقديم طلب تصالح، أو رُفض طلبه للتصالح، وتتلخص تلك العقوبات في الآتي:

- حظر توصيل كل أنواع المرافق للعقار المخالف

- عدم اتخاذ أي إجراءات لمدة شهر أو تسجيل العقار

- الحرمان من الدعم، إذا جرى توصيل المرافق بالفعل.

عدم التصالح في مخالفات البناء

- إذا كان هناك أي مرافق سبق وجرى إمداد العقار بها، يجرى المحاسبة على قيمة استهلاك تلك الخدمات المقدمة من الجهات القادمة على شؤون المرافق، وذلك بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم.

وألزمت المادة سالفة الذكر من قانون التصالح الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بقرار قبول التصالح، وذلك خلال 15 يوما، من أجل اتخاذ اللازم في المسألة، ويمكن أيضا للمتصالح أن يتقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.