«الأرصاد» تحذّر من حالة الطقس غدا: موجة حارة تستمر لمدة 5 أيام

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تتأثر البلاد بموجة حارة جديدة نتيجة كتل هوائية حارة تعمل على رفع درجات الحرارة بقيم تبدأ من 3 وتصل إلى 7 درجات حتى مطلع الأسبوع المقبل.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقرير صادر عنها، أنّ الموجة الحارة تبدأ من طقس غد الثلاثاء بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتبدأ قيم الحرارة العظمي في الارتفاع الطفيف يومي الأربعاء والخميس حتى تصل العظمى في القاهرة إلى 30 درجة مئوية.

كتل هوائية صحراوية حارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ انخفاض نسب الرطوبة لن يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة، حيث تظهر الموجة الحارة نتيجة كتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية الغربية والجنوبية، لن تكون محملة ببخار الماء الذي يعمل على ارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 26-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.