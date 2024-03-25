«الأرصاد» تحذر 9 محافظات من طقس نهاية الأسبوع.. الحرارة تصل إلى 36 درجة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس نهاية الأسبوع الجاري، حيث نشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، حيث تصل إلى 36 درجة على معظم محافظات الصعيد، و30 درجة على محافظة القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري.

تحذيرات الأرصاد لـ9 محافظات من طقس نهاية الأسبوع

وكشف تقرير تفصيلي صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات لـ9 محافظات في إقليمي شمال وجنوب الصعيد من طقس الأيام المقبلة خاصة نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل، حيث تصل الحرارة العظمى إلى 36 درجة على بعض المحافظات، وهي «بني سويف - المنيا - الفيوم - البحر الأحمر- أسيوط - الوادي الجديد- أسوان - سوهاج - قنا».

كتل صحراوية شديدة الحرارة

ولفتت هيئة الأرصاد إلى تعرض البلاد لكتل صحراوية جنوبية شديدة الحرارة، تعمل على رفع درجات الحرارة بين 7 لـ9 درجات، خلال نهاية الأسبوع، كما تختفي فرص تكاثر السحب ووجود غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة الاربعاء 27-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الخميس 28-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 29-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة.