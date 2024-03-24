«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة بالمحافظات.. تحذير مهم للصائمين

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات، اضطرابًا في الأحوال الجوية خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان 2024 بدءًا من غدٍ الاثنين 25 مارس حتى الأحد آخر أيام شهر مارس الجاري، إذ تتصدر ظاهرتان جويتان مؤثرتان المشهد في النصف الأول من الأسبوع، فيما تحذر الأرصاد من ظاهرة مؤثرة مع الصيام وهي ارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل حتى يوم الأحد.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات، فضلًا عن الظواهر الجوية، وتحذيرات الأرصاد، وأيضًا درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع خلال الـ 7 أيام الثالثة من شهر رمضان، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

تأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات لمدة أسبوع كالآتي:

الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات

وكشفت الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات الطقس في الأيام المقبلة، التي تأتي كما يلي:

حالة الطقس غدا الاثنين 25 مارس، أجواء مائلة للدفء خلال النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما تكون دافئة على أقاليم شمال الصعيد، وجنوب سيناء، فيما تكون مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، ثم تتحول بحلول الليل إلى أجواء باردة وتستمر حتى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتزداد كثافة الشبورة المائية خلال الصباح على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط حركة الرياح على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء.

الطقس الأيام القادمة في مصر

وتشير توقعات الطقس الأيام القادمة في مصر، إلى حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، اعتبارًا من الثلاثاء 26 حتى الأحد 31 مارس 2024، لتسود أجواء حارة خلال النهار، مائلة للبرودة خلال الليل.

وتشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء، نشاط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، على مناطق من غرب البلاد.

وفيما يخص طقس الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد فإنّه من المتوقع أن يشهد نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى أقاليم شمال الصعيد.