«الأرصاد» تحذّر من رياح نشطة على 7 مناطق في السواحل الشمالية الغربية

حذّرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، من نشاط الرياح الشمالية الغربية اليوم على عدد من محافظات الجمهورية، حيث تصل سرعات الرياح إلى نحو 36 كيلومترا في الساعة، وتصبح مثيرة للرمال والأتربة على عدد من المحافظات.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقرير صادر عنها، تعرض السواحل الشمالية الغربية و«الإسكندرية، مطروح، العلمين، الضبعة، سيدي براني، سيدي عبد الرحمن، والسلوم» لـ رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة بسرعات تصل إلى 36 كيلومترا في الساعة، ما يخفّض الرؤية الأفقية على الطرق المفتوحة والسريعة والطرق الصحراوية، لذا يجب الحذر خلال القيادة على تلك الطرق.

وتابعت الهيئة أنّ الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد بسرعات 20 كيلومترا في الساعة، في حين تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وسيناء وتبلغ سرعتها 28 كيلومترا / ساعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، فتشهد ارتفاعا بقيم من 4 لـ5 درجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة شمالا وشديد الحرارة جنوبا، وجاءت درجات الحرارة كما يلي.