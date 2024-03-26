حالة الطقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، مشيرة إلى أنّ البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، واستقرارا نسبيا في الأحوال الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد، أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية، نشاط الرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

- القاهرة الكبرى:العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى: 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد العظمى: 26 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى: 26 درجة والصغرى 17 درجة.