حالة الطقس غدا.. مناطق تنشط فيها الرياح المثيرة للرمال والأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 26 مارس، إذ إنّ من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ طفيف.

وكشفت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس، غدًا، مشيرة إلى أنّ الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، فيما يكون حارًا على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس ليلًا، وفي الصباح الباكر مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وتأتي درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على معظم المدن والمحافظات، كما يلي وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

القاهره الكبرى: العظمى 26 والصغرى 16

الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 17

السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء: العظمى 26 والصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16