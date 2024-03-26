موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 26 مارس

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية عن موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-3-2024، تتغير من مدينة إلى أخرى في الجزائر أكبر بلد عربي من حيث المساحة.

موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الثلاثاء 26-3-2024

وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 6:46 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:48 صباحًا، والشروق 6:23 صباحًا، وصلاة الظهر 12:34 مساءً، وصلاة العصر 4:05 مساءً، وصلاة العشاء 8:11 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران

وعن موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم الثلاثاء 26 مارس، ستكون عند الساعة 7:18 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:23 صباحًا، والشروق 6:57 صباحًا، وصلاة الظهر 1:08 مساءً، وصلاة العصر 4:39 مساءً، وصلاة العشاء 8:43 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

وفي ولاية تلمسان سيكون موعد أذان المغرب في الجزائر الثلاثاء 26-3-2024 عند الساعة 7:22 وموعد صلاة الفجر سيكون 5:27 وموعد صلاة الظهر سيكون 1:11 وموعد صلاة العصر سيكون 4:41 والعشاء ستكون 8:45 والشروق سيكون 7:00.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الثلاثاء 26-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الثلاثاء 26-3-2024 ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 7:17 صباحًا، والشروق 6:54 صباحًا، وصلاة الظهر 1:05 مساءً، وصلاة العصر 4:36 مساءً، وصلاة العشاء 8:40 مساءً.