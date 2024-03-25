موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 25-3-2024

مع اقتراب نهاية النصف الأول من شهر رمضان، يهتم كثير من المسلمين بموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم، لمعرفة موعد الإفطار لتنظيم اللقاءات الأسرية والعائلية، والاستعداد لمعرفة موعد صلاة التراويح.

وترصد السطور التالية موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين الموافق 26 مارس 2024، وفق ما كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، كما يلي.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم

وبحسب المعلن من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، فإنّ موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم في تمام الساعة 7:08 مساءً، بينما يكون موعد أذان العشاء ويليها صلاة التراويح في تمام الساعة 8:22 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الاثنين 25-3-2024

ويرفع أذان المغرب اليوم في العاصمة ولاية الجزائر في تمام الساعة 7:04 مساءً، بينما يرفع أذان العشاء في تمام الساعة 8:26 مساءً، بينما يكون أذان الفجر في تمام الساعة 6:43 صباحًا.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

ويكون موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم في الوسطي في تمام الساعة 7:03 مساءً، فيما تكون صلاة العشاء والتراويح بعدها بنحو ساعة في تمام الساعة 8:26 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الاثنين 25-3-2024

ويكون موعد الإفطار اليوم في تندوف الجزائر الاثنين 25 مارس الجاري، في تمام الساعة 7:47 مساءً، فيما يكون موعد صلاة العشاء والتراويح الساعة 9 مساءً.