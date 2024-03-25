موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024
كتب:
نظيمة البحرواي
12:01 م | الإثنين 25 مارس 2024
صلاة المغرب
حددت إمساكية شهر رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 25-3-2024 بالشرقية، وهو اليوم الخامس عشر من شهر رمضان.
أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين
وتستعرض «الوطن»، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.
ويُرفع أذان المغرب في الشرقية في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان في تمام الساعة 6:8 مساء، ويبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و5 دقائق، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم
موعد صلاة الفجر الساعة 04:25 صباحًا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:0 مساءً.
موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:08 مساءً.
موعد صلاة العشاء الساعة 07:26 مساءً.