حددت إمساكية شهر رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 25-3-2024 بالشرقية، وهو اليوم الخامس عشر من شهر رمضان.

أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.

ويُرفع أذان المغرب في الشرقية في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان في تمام الساعة 6:8 مساء، ويبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و5 دقائق، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

موعد صلاة الفجر الساعة 04:25 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:0 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:08 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:26 مساءً.