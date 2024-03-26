تنشر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، إمساكية رمضان ومواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-3-2024، ليتمكن المسلمون من تنظيم يومهم والصلاة جماعة في المساجد طمعًا في كسب الثواب في شهر رمضان المبارك والاستعداد للصيام بمعرفة مواقت الإمساك والإفطار.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وفيما يلى، تعرض جريدة «الوطن» لقرائها في منطقة الشرق الأوسط مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء الـ16 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يؤذن لصلاة الفجر مُعلنا بدء صيام اليوم الخامس عشر في العاصمة الجزائر في الساعة 5:23، وفي ولاية عنابة يرفع في الساعة 4:49، أما في ولاية الوادي يرفع في الساعة 5:04.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة الجزائر في الساعة 12:59، وفي ولاية عنابة يرفع في الساعة 12:35، أما في ولاية الوادي يرفع في الساعة 12:51.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يرفع أذان العصر في العاصمة الجزائرية في الساعة 4:28، وفي ولاية عنابة 4،05، أما في ولاية الوادي يرفع في الساعة 4:21.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يرفع أذان المغرب في الجزائر معلنا بدء الإفطار في الساعة 7:08 وذلك بتوقيت العاصمة أما في ولاية عنابة يرفع في الساعة 6:46، أما في ولاية الوادي 7:02.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-2-2024

ووفق مواقيت الصلاة، فإن متوسط عدد ساعات الصيام في دولة الجزائر اليوم الاثنين، يكون نحو14 ساعةوذلك بتوقيت العاصمة، ويزيد وقت الصيام يوميًا نحو دقيقة أو اثنتين بسبب اختلاف موعد شروق الشمس.