هيئة الدواء تبحث عن 4 عقاقير مهربة في السوق لسحبها.. اعرفها

كشفت هيئة الدواء عن وجود 3 أدوية مهربة في السوق الدوائي المصري ولا تخصه، موضحة في منشور حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه حتى الآن لم يتم رصد هذه المستحضرات من قبل الهيئة، وهناك فريق طبي يتابع الموقف باستمرار.

الأدوية المهربة في السوق المصري

وجاءت الأدوية المهربة على النحو التالى:

- الدواء الأول، اسمه «جاكافي» وهو علاج لاضطرابات نخاع العظم، التي ينتج عنها زيادة إنتاج خلايا الدم، وهو علاج لمرض التليف.

- الدواء الثاني وهو فالسيت ويستخدم فى علاج التهاب الشبكية الناتج عن الفيروس المضخم لدى المرضى الذين يعانون من متلازمة نقص المناعة «الإيدز».

- الدواء الثالث وهو فاليست مضاد للفيروسات، ويستخدم لمنع الإصابة بعد عمليات زراعة الأعضاء كالبنكرياس والكلى.

الخط الساخن لهيئة الدواء

وأكدت هيئة الدواء أن هذه الأدوية حتى الآن لم يتم العثور عليها، لافتة إلى أنه في حال الشك، لابد من الاتصال بالخط الساخن للهيئة 15301 أو الإبلاغ عبر موقعها الإلكتروني، لافتة الى أن هناك متابعة مستمرة للصنف وتوعية المواطنين.

ومن جانبه، كشف مصدر مسؤول بهيئة الدواء عن خطورة تناول الأدوية المهربة، مشددًا على أنها قد تكون مجهولة المصدر وغير معروف مكان تصنفيها، مشيرة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الأدوية لها أضرار بالغة على الصحة العامة، وقد تصل الى الوفاة في بعض الحالات حيث أن الدواء غير مسجل لدي هيئة الدواء وبالتالي لا يعرف طريقة تخزينه.