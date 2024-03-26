«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة حتى الأسبوع المقبل.. والذروة الخميس

أكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منار غانم، أنه اعتبارا من اليوم ستبدأ قيم الحرارة في الارتفاع، إذ ارتفعت اليوم عن أمس نحو 4 درجات مئوية.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أضافت غانم أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، نتيجة التأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية مرتفعة في قيم درجات الحرارة، فضلا عن وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مع عدم وجود أي سُحب مؤثرة.

وأشارت إلى أن الأجواء خلال فترة النهار تكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومحافظات شمال الصعيد، وبعض المناطق من جنوب سيناء، بينما أجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار، مشيرة إلى أنه على الرغم من انخفاض قيم درجات الحرارة ليلا، إلا أن هناك تحسنا في قيم الحرارة الصغرى، مؤكدة اعتدال الأحوال الجوية خلال الفترات المقبلة.

ارتفاع درجة الحرارة حتى الأسبوع المقبل

وأكدت أن غدا الأربعاء والخميس يشهدان ذرورة الارتفاعات الجوية، فالعظمى على القاهرة تسجل 30 درجة مئوية، بينما يوم الخميس سوف تكون 31 درجة مئوية، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجة الحرارة حتى الأسبوع المقبل.