«الأرصاد»: التقلبات الجوية مستمرة حتى منتصف فصل الربيع

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ التقلبات اليومية التي تشهدها حالة الطقس في هذه الأيام، تعود إلى أنّ الربيع هو فصل التقلبات الجوية، حيث نشهد يوما باردا ممطرا وآخر حار جاف.

الربيع فصل متقلب

وأضافت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ الربيع فصل انتقالي بين الشتاء والصيف، حيث ينقلنا من برودة الشتاء إلى حرارة الصيف، لذا تظل حالة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية من السمات الرئيسية في النصف الأول من فصل الربيع.

وتابعت: «نشهد طوال الأسابيع المقبلة حالة عدم استقرار في درجات الحرارة العظمى بين ارتفاع وانخفاض مع منتصف الربيع، أي بعد نحو 5 أسابيع من الآن، بعدها تبدأ درجات الحرارة في الاستقرار النسبي حول المعدلات الطبيعة مع اقتراب بداية فصل الصيف».

درجات الحرارة في الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الأيام المقبلة، جاءت كما يلي.

درجات الحرارة الأربعاء 27-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الخميس 28-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 29-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة.