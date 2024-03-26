«الأرصاد» تحذّر من ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الساعات القليلة المقبلة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في عدّة مدن ومحافظات، بسبب فصل الربيع المعروف بظواهره المتطرفة وتقلباته الجوية.

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مطالبة المواطنين من الحرص أثناء التقلبات الجوية، حيث تكون البلاد على موعد مع ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة خلال الساعات المقبلة، لتكون ذروة الارتفاع غدا وبعد غد وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الثلاثاء 26-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 27-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة الخميس 26-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.