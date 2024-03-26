ميناء دمياط يستقبل 40 سفينة محملة بالقمح والبضائع العامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط استقبال 6 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية بينما غادرت 8 سفن، ووصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة منها السفينة «SEVERNAYA ZEMLYA»، التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 181مترا وعرضها 24 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ19 ألفا و731 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص، والسفينة «EDFU» التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح

وأكدت هيئة ميناء دمياط جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18 ألفا و867 طنا تشمل 112 طن علف حيواني و305 أطنان كحول و8550 طن يوريا و5500 طن أسمنت معبأ و1800 طن مولاس و2600 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55 ألفا و561 طنا تشمل 14ألفا و448 طن قمح و10 آلاف و399 طن خردة و4943 طن حديد و744 طن ذرة و4300 طن سلاج و999 طن خشب زان و2100 طن كسب عباد و3800 طن كسب فول صويا و7455 طن سكر و4750 طن بضائع متنوعة و5802 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1623 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1427 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 598 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4289 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62 ألفا و213 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142 ألفا و443 طنًا، كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3729 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5867 شاحنة.