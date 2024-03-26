تتوالى الأحداث في مسلسل محارب بعدما وافقت إنجي أو ناهد السباعي على الطلاق من محارب، وشرعت في إجراءاته وذلك وفقا لرغبة والدها، بعدما أخبرها بأنه اتفق مع أحد المحامين لترفع قضية طلاق من محارب وذلك وهو على فراش المرض في المستشفى فوافقت على طلب والدها، الذي يريد أن يزوجها من عنتر سائق الميكروباص «حسني شتا»، وهذا ما ستكشف الحلقة 16 من مسلسل محارب الذي ستعرض الحلقة الجديدة منه الليلة على قناة cbc.

مسلسل محارب الحلقة 16..ناهد السباعي توافق على الطلاق من حسن الرداد

وشهدت الحلقات الماضية من مسلسل محارب ذهاب عنتر إلى ساحرة من أجل عمل سحر لإنجي حتى توافق على الطلاق من محارب وتتزوج منه، وبالفعل ظهرت أعراض السحر على إنجي أثناء وجوده ضيفة عند الحاجة أمنة جدة محارب في الصعيد حيث عانت فجأة من صدمة شديدة، وعند وصول الطبيبة لم تجد أي أسباب جسدية تشير لمرضها، وبعد ذلك طلبت الجدة الكبيرة من جمال «عابد عنان» أن يقوم بتوصيل إنجي من الصعيد إلى القاهرة؛ من أجل الاطمئنان على صحة والدها في المستشفي، وهناك وافقت فجأة على الزواج من عنتر وطلب الطلاق من محارب وذلك خلال مسلسل محارب الحلقة 16.