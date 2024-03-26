موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل محارب على قناة سي بي سي اليوم

يحرص عدد كبير من محبي الفنان حسن الرداد على معرفة موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل محارب على قناة سي بي سي الليلة، إذ ستشهد الحلقة العديد من الأحداث، خاصة الخلاف الذي ظهر بين الحاجة آمنة «أسما إبراهيم» وبين أبناء شقيقها بسبب رغبتها في إعادة ورث محارب إليه وإلى أشقائه، إذ أن لديه ورث يقدر بـ50 فدانا من أرض العائلة في البلد، وهو حق والده الراحل، إلا أن بعض أفراد العائلة رفضوا قرار الحاجة الكبيرة.

موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل محارب على قناة سي بي سي

كما عادت إنجي زوجة محارب إلى القاهرة للاطمئنان على والداها في المستشفي، ووافقت على طلب الطلاق من محارب، وذلك بعد تعرضها لنوع من السحر جعلها فاقد الإرادة تماما، ومع تغير الأحداث هل سيتراجع والد إنجي عن قرار طلاقها خاصة بعد أن يبدأ محارب في تسوية مشاكله وخلافاته ويرث ثروة كبيرة من عائلته، هذا ما ستوضحه الأحداث مع موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل محارب في الثامنة مساء على قناة سي بي سي.