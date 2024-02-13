النائب زكي عباس: قصف رفح الفلسطينية يعكس وحشية إسرائيل

أدان النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القصف على مدينة رفح الفلسطينية واستهداف المواطنين الأبرياء خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وقال عباس، إن جرائم الكيان الإسرائيلي وقصف رفح الفلسطينية تكشف للعالم وحشية إسرائيل، وتعكس مدى الجرم الذي تتعامل به دولة الاحتلال مع المدنيين العزل.

إسرائيل ترتكب جرائم حرب

وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان، أن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي ارتكبت جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وخرقت بها المواثيق والأعراف الدولية، ولم تحترم فيها إسرائيل شيخا ولا صغيرا ولا امرأة.

القضية الفلسطينية

وأكد النائب زكي عباس أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية في الدفاع عن الأمن القومي المصري، ولن نسمح بالمساس باستقرار الدولة المصرية، إضافة إلى أن موقف مصر واضح وثابت للقضية الفلسطينية في ضرورة حصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إسرائيل تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية، وتواصل انتهاكاتها في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وممارساتها في رفح الفلسطينية تكرارا لوحشية إسرائيل منذ نكبة 1948.