«الصحة» توجّه بتكوين فريق عمل من الصيادلة لتكويد الأدوية والمستلزمات الطبية

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة سلاسل الإمداد والحركة المخزنية بالوزارة، في إطار جهود الوزارة نحو تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير تابع آليات العمل لتحويل الخدمات التخزينية للمستلزمات والأجهزة الطبية إلى نظام رقمي قائم على البيانات، من خلال ميكنة إجراءات التوريد والحفظ والتوزيع عن طريق منظومة إلكترونية دون تدخل بشري، لتقديم خدمات بصورة أسرع ولضمان التدفق المستمر.

المخزون الخاص ببعض الشركات

وتابع عبدالغفار، أنّ الاجتماع ناقش المخزون الخاص ببعض الشركات التي لم تكن مكودة على منظومة هيئة الشراء الموحد، ووجّه بتكوين فريق عمل من الصيادلة لتكويد جميع الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية على المنظومة وسرعة الانتهاء من المهمة الشهر الجاري.

وأضاف عبدالغفار أنّ الوزير تابع مؤشرات قياس أداء المستخدمين للمنظومة الإلكترونية بمختلف المخازن الرئيسية والفرعية، ومدى تفاعل والتزام العاملين بها بتحقيق المستهدفات من التكويد.

دراسة إعادة النظر في المواعيد الزمنية للتوريد من الشركات إلى المخازن

وقال عبدالغفار إنّ الوزير ناقش التوزيع المركزي وغير المركزي لمختلف أصناف الأدوية المستلزمات الطبية، ووجّه بدراسة إعادة النظر في المواعيد الزمنية للتوريد من الشركات إلى المخازن والصرف والتوزيع على المخازن الفرعية، فضلا عن وضع دراسة كاملة لسلسلة سيارات التوزيع وتحركها على الطرق فيما يخص المخازن بشكل عام.