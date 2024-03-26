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دراما المتحدة

طلاب التعليم الفندقي في الجيزة يقدمون كعك العيد بأسعار مخفضة

كتب:

أميرة فكري
12:27 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
صورة أرشيفيبة

صورة أرشيفيبة

أعلن أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بدء طلاب مدارس التعليم الفندقي بتصنيع كعك العيد بأسعار أقل من الأسواق وبجودة عالية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفني كونه مستقبل أفضل لغد مشرق، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة. 

فتح منافذ الإدارات التعليمية لبيع كعك العيد

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن فتح منافذ الإدارات التعليمية لبيع كعك العيد بأيدي أبناء التعليم الفندقي وبإشراف الدكتورة صفاء القزاز، مدير عام التعليم الفنى، والأسعار كالتالي:

الكعك بـ160 جنيها للكيلو.

والبسكويت نشادر 170 جنيها للكيلو.

والبسكويت برتقال 180 جنيها للكيلو.

والبيتي فور 200 جنيه للكيلو.

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