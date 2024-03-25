وزير التعليم يستقبل السفير الفرنسي لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال التعليم قبل الجامعي، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأكد «حجازي» العلاقات الوطيدة والتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التعليم قبل الجامعي من خلال العديد من المشروعات التعليمية.

الطالب له كامل الحرية في اختيار اللغة الثانية

وقال وزير التعليم، إن الدولة المصرية حريصة على تعلم أبناؤها العديد من اللغات، وتمكين المهتمين باللغة الفرنسية من تحسين مستوياتهم، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسي 2024 / 2025، وتشمل اللغة الفرنسية بجانب عدد من اللغات الأخرى؛ لافتا إلى أن للطالب له كامل الحرية في اختيار اللغة الثانية.

وتابع أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE) هو إحدى ثمار تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال الدعم الذي قدمته سفارة فرنسا في مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدا حرص الوزارة على استكمال الجهود المشتركة في تنفيذ مراحل هذا المشروع.

تحفيز المعلمين من أجل رفع كفاءتهم المهنية

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يعد استكمالًا لما تم البدء فيه منذ عام 2018 للتوسع في تدريب معلمي اللغة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى تحفيز المعلمين من أجل رفع كفاءتهم المهنية.

كما أعرب الوزير عن الشكر والتقدير لسفير فرنسا في القاهرة، وتقديره البالغ لجهود الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل الدعم المستمر والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية للمساهمة في تحسين مستوى المعلمين والطلاب الدارسين للغة الفرنسية في مصر، مؤكدًا حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم وتعزيز التعاون العلمي والثقافي مع الجانب الفرنسي والذي يمتد لسنوات طويلة، والثقة الكاملة في أن تتكاتف هذه الجهود دومًا لدعم نشر تعلم اللغة الفرنسية في مصر.

السفير الفرنسي: حريصون على تعزيز ودعم التعاون مع مصر

ومن جانبه، أعرب السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا أن العلاقات المصرية الفرنسية قوية وقديمة، وفرنسا حريصة على تعزيز ودعم التعاون مع مصر في جميع المجالات، خاصة في مجال التعليم قبل الجامعي.

كما أشاد السفير الفرنسي بفتح مجال تعليم مختلف اللغات أمام المدارس الحكومية المصرية، لا سيما تعلم اللغة الفرنسية، مؤكدا تقديم الدعم الدائم، والمضي قدمًا في استكمال مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE)، من أجل نشر اللغة الفرنسية في المدارس المصرية، فضلا عن الارتقاء بالمستوى المهني لمعلمي وموجهي اللغة الفرنسية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من مشروع «TREFLE».

كما أعرب السفير الفرنسي عن حرص بلاده على التعاون مع الوزارة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، لما حققه هذا المجال من تطور كبير في مصر.

التعليم الفني يحظى باهتمام الدولة

ورحب وزير التعليم بهذا التعاون في مجال التعليم الفني، مشيرا إلى أنه يحظى باهتمام الدولة المصرية، باعتباره قاطرة التقدم، موضحا أن مصر لديها تجربة رائدة في تطوير منظومة التعليم الفني وهى مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تعد ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم نحو تطوير جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم الفني، وتطوير المناهج وبناء قدرات المعلمين، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) بهدف الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدول.

وفي ختام اللقاء، قدم الوفد المرافق للسفير الفرنسي الشكر للدكتور رضا حجازي لجهوده الواضحة نحو تطوير جودة التعليم، معربين عن حرصهم على مواصلة الجهود وتطوير التعاون واستكمال البرامج بين الجانبين، وهذا لأن مصر تعد من الشركاء الرئيسين لنا في العالم.