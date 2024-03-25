«التعليم»: بدء الدراسة بمدرسة لينا للتكنولوجيا التطبيقية لزراعة التمور

أكدت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعضاء وحدة التكنولوجيا التطبيقية أجروا، اليوم الاثنين، ورشة عمل مع ممثلي شركة مزارع لينا، الرائدة في زراعة تمور المجدول.

المحاور الرئيسية

وأضافت وزارة التربية والتعليم في بيان، أنه جرى مناقشة المحاور الرئيسة لتخصصات الجدارات التي تميز مدرسة لينا للتكنولوجيا التطبيقية والمزمع بدأ الدراسة بها العام القادم ان شاء الله، حيث يُعد تخصص المدرسة الوحيد من نوعه في مصر والمنطقة العربية.

أهمية التدريب العملي والميداني

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على أهمية التدريب العملي والميداني، حيث سيحظى الطلاب بفرصة التعلم والتدريب في مزارع الشركة على مدار سنوات دراستهم، مما يعزز من تجربتهم التعليمية ويجهزهم لسوق العمل.