حملات «الزراعة» في أسبوع.. ضبط أطنان من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الحملات الرقابية من 19 حتى 25 مارس، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر، ففي الجيزة جرى ضبط 19 طنا و285 كيلوجراما من اللحوم المذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات وزارة الزراعة

وأوضح مركز المعلومات الصوتية والمرئية في العدد رقم 138 من إصدار «الزراعة في كل مصر»، أنّ الجهود شملت إطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث جرى تحصين 5266 رأس ماشية.

وواصلت مديرية الزراعة في المنوفية، المرور على زارعات القمح والتجمعات الإرشادية وحقول الترشيد بنواحي مركزي قويسنا والباجور، كما نفذت المديرية بالتنسيق مع كلية الزراعة جامعة المنوفية، قافلة زراعية بشبين الكوم حول مراحل النضج والحصاد في القمح والأهمية الاقتصادية لنحل العسل، فضلا عن إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وتفقدت مديرية الزراعة في الدقهلية، جمعية سرسو التابعة للإصلاح الزراعي لمتابعة عملية حرث أرض بور وزراعتها بالأشجار المثمرة، واستكملت مديرية الطب البيطري أعمال التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

ونظمت مديرية الطب البيطري في الشرقية، قافلة بيطرية شاملة بالمجان في قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس، كما شنت 29 حملة تم المرور خلالها على 59 سوقا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم حيث جرى ضبط 2 طن و725 كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

مرض الحمى القلاعية

وأطلقت المديرية الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث جرى تحصين 66 ألفا وترقيم 3183 حيوانا، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة المعمورة الزراعية.

وعقدت مديرية الزراعة في بورسعيد، اجتماعا تنسيقيا مع مديرية الطب البيطري لمتابعة أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت المديرية متابعتها حصاد محصول بنجر السكر، وواصلت مديرية الزراعة في دمياط، المرور على زراعات القمح بنواحي المحافظة، فضلا عن عقد اجتماع مع مديري الإدارات، لمناقشة إجراءات الاستعداد لحصاد المحاصيل الشتوية والاستعداد لتشكيل اللجان المشاركة في توريد القمح المحلي.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالفيوم، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم المرور لمتابعة أعمال الحملة بجميع قرى ومراكز المحافظة، كذلك تفقد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، أعمال لجان التحصين بنواحي المحافظة، لمتابعة سير عمليات التحصين.