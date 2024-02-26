ضبط لحوم وكبدة مجهولة المصدر بالقاهرة

شنت إدارة الطب البيطري بحي مصر القديمة بالقاهرة، اليوم، حملة تفتيشية على المنشآت المتخصصة في تداول الأغذية بنطاق الحي، بالاشتراك مع إدارة السيدة زينب البيطرية وإدارة دار السلام ومشاركة رئاسة الحي بناء على تعليمات اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة.

وأسفرت الحملة عن محضرين تحفظ؛ محضر 2201 لسنة 2024 جنح مصر القديمة ضد منفذ المواطن أولا ميدان الباشا بشارع المنيل مصر القديمة، وتم ضبط 111 كيلوجراما عبارة عن ذبيحة ضأن طولية تزن 40 كيلوجراما ذبحت خارج المجازر الحكومية لكنها صالحة للاستهلاك الآدمي، 71 كيلوجرام لحوم مستوردة في حالة إسالة معلقة وبيعها على أنها لحوم بلدية، كبدة مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ودهون متغيرة الخواص الطبيعية وعليها علامات الفساد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

التحفظ على المضبوطات

وتحفظت الحملة على المضبوطات بإحدى الثلاجات داخل المنفذ لحين صدور قرار النيابة المختصة بالتصرف بمصادرة الصالح وإعدام غير الصالح، كما تم تحرير محضر 2202 لسنة 2024 جنح مصر القديمة ضد منفذ المواطن أولا أول شارع المنيل الرئيسي بجوار مسجد شريف وضبط 57 كيلوجرام لحوم مستوردة في حالة اسالة معلقة وعليها بطش حمراء للإيهام أنها من مذبوحات المجازر الحكومية وتباع على أنها لحوم بلدية، تم التحفظ على المضبوطات بإحدى الثلاجات داخل المنفذ وعمل المحضر اللازم لحين صدور قرار النيابة المختصة بالتصرف في المضبوطات.

لجنة الحملة البيطرية

شارك في الحملة من الطب البيطري تغريد العربي وإيهاب عبد الوهاب وتامر المشد، ومساعدي رئيس حي مصر القديمة.