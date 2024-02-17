ضبط 3.5 طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة على الأسواق بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت وضبط الأسعار لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي سلامة المواطنين.

التأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين

وجاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال اطلاعه علي تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري، التي ضمت نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك بالمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك؛ للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين.

لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

وأوضح «راشد»، أن الحملات تمكنت من تحرير 11 محضرا وضبط 3.5 طن مصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

وأشار التقرير أن الضبطيات شملت 1060 كجم مصنعات دواجن ومقطعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية أكتوبر والشيخ زايد، وضبط 250 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بنطاق أحياء العجوزة والدقي وبولاق الدكرور ومنشأة القناطر.

وتمكنت الحملات من ضبط 700 كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة، وضبط 1500 كجم هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ومدينة أوسيم.