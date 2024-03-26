ملخص أحداث الحلقة 15 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.. رمضان 2024

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ملخص أحداث الحلقة 15 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

مسلسل الحشاشين

الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين كان بها مفاجأة كبيرة ممثلة في اندلاع مشاجرة بين الحسين بن حسن ابن الصباح، وسيده في القلعة التي يتدرب بها، بأوامر من حسن الصباح، بعدما بدأ النقاش بلوم من أستاذه له على انفعاله وعناده المستمر، متمنيا أن يكون في حكمة والده.

مسلسل محارب

شهدت الحلقة 15 من مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، العديد من الأحداث أبرزها وصول عزيز محارب لبيت المحامي حسام الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر الذي تفاجأ بوجوده في بيته، وتوعد «الرداد» بقتل ابنه وزوجته بعد احتجازهما.

مسلسل المعلم

تطورت أحداث مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، في الحلقة 15، إذ سافر المعلم للسويس مع رجاله وطلب منهم شراء السمك حتى لو بثمن غال، وقابله الضابط شوقي مدير مكافحة المخدرات الذي أكد للمعلم أنه كان يعلم بعودته مرة أخرى بعد سرقة سيارة السمك.