إزاي تعرفي إن صاحبتك بتحب جوزك؟.. 4 علامات ظهرت على «دهب» في مسلسل المعلم

في أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل المعلم الذي يتصدر بطولته الفنان مصطفى شعبان، ظهرت الفنانة هاجر أحمد التي تجسد شخصية «دهب»، تتحدث مع صديقتها سهر الصايغ التي تجسد شخصية «زمزم» زوجة «المعلم» مصفى شعبان، حول زوجها في نوبة من الانفعال، مع ظهور بعض العلامات التي تثبت أنها تحبه، والتي لاحظتها «زمزم» فورًا، قبل أن تحاول «دهب» تبرير انفعالها.

ونوضح علامات إذا ظهرت على صديقتك، تأكدي من أنها تحب زوجك، وفقًا لما ذكرته الدكتورة إيناس على، استشاري الصحة النفسية، من تصريحات الـ«الوطن».

علامات حب صديقتك لزوجك

التحدث عنه بكثرة:

كثرة حديث صديقتك عن زوجك، يدل على أنها تفكر فيه دائما، وأنها في حالة إعجاب به، وتحمل بعض المشاعر تجاهه، وفي أحداث المسلسل عادًة ما تتحدث دهب بكثرة خلال الحلقات عن المعلم مع زوجته بدون إدراك عقلي لما تقوله، ما يجعل من زمزم تتأكدة من حب دهب له، لكن عند مصارحتها أنكرت ذلك معبرة: «هو مش المعلم ده برضوا زي أخويا منعم، ويحق لي أني أخاف عليه».

الخوف غير المبرر:

من علامات حب صديقتك لزوجك رؤيتها تضحي بكل نفيس في مقابل الحفاظ على صحة زوجك وحمايته من أي ورطة، وذلك مثل ما فعلته دهب عند تضحيتها بمحل والدها المعلم بشر في سبيل إنقاذ المعلم من التورط في تحمل تكلفة المال منفردًا، وكذلك لحمايته من الدخول في المعارك مع المعلم شداد.

الغيرة عليه:

بحسب «إيناس» دائمًا ما تكون صديقتك منفعلة عند الشعور بتقرب أحد النساء من زوجك، وستجديها تسب فيها وتتنمر على طريقتها بانفعال غير مبرر، وذلك ما بدر من دهب عندما لاحظت تودد فتاة للمعلم.

استغلال الفرص للتحدث معه:

أشارت «إيناس» أن التي تحب زوجك ستستغل جميع الفرص، من أجل الحصول على بعض الدقائق للحديث معه.

كيفية التعامل مع الصديقة التي تحب زوجك

أوضحت استشاري الصحة النفسية، أنه من الأفضل تقليل التعامل معها عند ثبوت العلامات، وتنبيهها لما تفعل، حتى تتوقف عنه إن كانت باقية على دوام الصداقة بينكما.