«التعليم» تعلن تفاصيل منح دراسة فندقية للطلاب الحاصلين على الإعدادية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لمديري المديريات بالمحافظات، بشأن تقديم مؤسسة «ساويرس للتنمية الاجتماعية» منح للدراسة بالمدرسة الفندقية المصرية الألمانية، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

أضافت: «ترتكز أولويات القبول على الطلاب الذين ينتمون لأسر محدودة ومعدومة الدخل مع الأفضلية للمستفيدين من المبادرة الرئاسية (تكافل وكرامة) وتغطي المنحة مصروفات الدراسة والإعاشة، ويسكن الطلبة طوال مدة الدراسة بالمدرسة».

شروط المنح الدراسية

أوضح الخطاب شروط المنح الدراسية، كالتالي:

- الحصول على الشهادة الإعدادية العامة لعام 2024.

- اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها المدرسة ومؤسسة «ساويرس» مع الطالب.

- اجتياز الكشف الطبي الذي يبين أن الطالب خالٍ من الأمراض المعدية والمزمنة.

ووجهت وزارة التعليم، باتخاذ اللازم للإعلان عن المنحة لطلاب المرحلة الإعدادية بالمدارس، وفقاً للشروط، والتسجيل من خلال الرابط مع العلم بأن آخر مواعد للتسجيل 31-3-2024.