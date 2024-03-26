حدث آخر 10 سنوات.. تطوير مكاتب البريد واستحداث خدمات جديدة 

شهدت آخر 10 سنوات، إنجازات غير مسبوقة في كل القطاعات، وفي مقدمتها البريد المصري، الذي شهد تنفيذ خطة شاملة للتطوير، وترصد «الوطن» أبرز تلك الإنجازات.

- طورت هيئة البريد 3900 مكتب من إجمالي 4385 مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، وحققت نحو 4 مليارات جنيه كفائض مالي في عام 2022.

- إنشاء مقر البريد المصري في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5383 مترا مربعا.

تقديم خدمات منصة مصر الرقمية في مكاتب البريد

شهد العام الماضي افتتاح متحف البريد المصري بعد تطويره وتجديده، وجرى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأكواد الاستجابة السريعة، والواقع المعزز، لإعادة القطع الأثرية لوضعها الأصلي.

- تزويد مكاتب البريد بعدد كبير من الخدمات الجديدة إذ جرى توسيع محفظة الخدمات لتقديم خدمات منصة مصر الرقمية وخدمات التوثيق بوزارة العدل في أكثر من 119 مكتب بريد، وخدمات الشمول المالي والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر.

إطلاق خدمة «وصلها»

- أطلقت هيئة البريد المصري عددا من الخدمات منها «وصلها»، التى تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والجغرافيا المكانية، لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية، وتطبيق «yalla» الذي يقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع (PSP).

تطوير مكتب بريد العتبة الرئيسي

- جرى تطوير مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي بالعتبة،بعد تزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

- جرى التوسع في إنشاء مكاتب البريد المصري، عبر استحداث السيارات المتنقلة لاستخدامها في أوقات الذروة، لا سيما وقت صرف المعاشات، فضلا عن نشر الأكشاك البريدية، إذ جرى إنشاء 300 مكتب بريد و100 مكتب متحرك.