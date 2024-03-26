رسوم مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح في القرى.. يُطبق حسب المساحة

حدد قانون التصالح على مخالفات البناء تفاصيل سداد رسوم طلبات التصالح في القرى، وهو ما يوضحه هذا التقرير قبل ساعات من إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون، التي تضمنت 20 مادة لتنظيم العمل بالقانون.

قانون التصالح على مخالفات البناء

ونصت المادة رقم «6» من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، على أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح، وتقنين الأوضاع طبقًا لفئات الرسم الآتية:

إجمالي مسطح الأعمال المخالفة والفئة بالقرى وتوابعها

حتى 250 مترا مربعا .. 125 جنيها.

أكثر من 250 حتى 500 متر مربع.. 250 جنيه.

أكثر من 500 حتى 1000 متر مربع.. 1000 جنيه.

أكثر من 1000 حتى 2000 متر مربع.. 2000 جنيه.

أكثر من 2000 حتى 4000 متر مربع .. 3500 جنيه.

أكثر من 4000 متر مربع .. 5000 جنيه.

وفي المادة رقم «7» من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، نصت على أنه يتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليها في المادة رقم «6» من القانون بنسبة 25% من قيمة مقابل التصالح، طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى المبالغ الآتية:

نوع المخالفة وقيمة جدية التصالح في القرى

مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية.. 5 آلاف جنيه.

مخالفات تغيير الاستخدام.. 30 ألف جنيه.

مخالفات البناء بدون ترخيص «الأسوار».. 5 آلاف جنيه.

مخالفات البناء بدون ترخيص «مخالفات الردود».. 10 آلاف جنيه.

مخالفات البناء بدون ترخيص «الزيادة في مسطح غرف السطح».. 12 ألف جنيه

مخالفات البناء بدون ترخيص «بناء السطح بالكامل» .. 20 ألف جنيه.

مخالفات البناء بدون ترخيص «بناء مباني أو منشآت أو إقامة أعمال».. 40 ألف جنيه.