مصدر بـ«التنمية المحلية»: قبول استلام جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات، بتلقي جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى لو كانت من الحالات التي حظر القانون التصالح عليها، مشددة على عدم قيام متلقي الطلبات بإبداء الرأي فيها، وترك أمر قبول التصالح من عدمه إلى لجان البت المشكلة، وفقا للقانون لهذا الغرض، وذلك من أجل تسهيل الاجراءات، والتيسير على المواطنين.

طلبات التصالح

وقال مصدر مسؤول في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك تيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح، إذ يقبل الطلب بصورة البطاقة، وما يثبت علاقة صاحب الشأن بالعقار، أو الوحدة السكنية محل التصالح، على أن تستكمل الأوراق المطلوبة للتصالح بشكل سريع، حتى إجراء الفحص والبت في طلب التصالح، وأي مواطن يقدم طلب التصالح يحصل بموجب ذلك على نموذج 3، لطالما تقدم وسدد جدية التصالح.

سعر متر التصالح

وأوضح المصدر أن سعر متر التصالح يبدأ من 50 جنيها كحد أدنى، تيسيرا للمواطنين في القرى والعزب والنجوع والكفور.