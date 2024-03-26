طلاب العمارة بالجامعة اليابانية يصممون مجسما لقرية سياحية نوبية (صور)

أبدع طلاب قسم العمارة المستدامة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في تصميم مجسم قرية سياحية على الطراز النوبي ضمن خطط الاستدامة في العمارة المحلية المصرية.

وقال الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنه في اطار دعم الجامعة للإبداع والابتكار لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم، صمم طلاب قسم العمارة المستدامة مجسمًا لقرية سياحية على الطراز النوبي، وذلك في إطار رؤية برنامج العمارة المستدامة في تنمية مهارات الطلاب اليدوية في البناء، بخامات الفوم والإخراج بمواد أولية بالإضافة لمعرفتهم لنواحي الاستدامة في العمارة المحلية.

برنامج العمارة المستدامة

وأضاف رئيس الجامعة، في بيان اليوم، أن برنامج العمارة المستدامة يضع أولوية لتأهيل الطلاب وصقل خبراتهم فى تصميم المباني وتخطيط المدن، وتبني أسلوب يحترم البيئة، موضحًا أن البرنامج يستهدف إعداد جيل من الخريجين يمثلون إضافة لمجال العمران في مصر.

تفاصيل القرية النوبية

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم محمود مدير برنامج العمارة المستدامة، أن طلاب الفرقة الأولى بنوا مجسمًا لقرية نوبية يتضمن أهم سمات العمارة في القرية النوبية، ومكونًا من 6 مناطق رئيسية هي مناطق الخدمات الثقافية والتجارية ومطاعم نوبية ومنطقة فندقية وبيوت تقليدية ومنطقة على النيل، مشيرًا إلى أن المشروع نال إعجاب المحكمين من خارج الجامعة.